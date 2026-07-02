Циклон ударит по выходным: когда Москву и Подмосковье накроют грозы с ветром до 18 м/с

Конец недели в Московском регионе пройдет под знаком непогоды. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, с 4 по 6 июля через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон, который принесет дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами 15–18 метров в секунду.

В ночь на субботу сильный дождь с грозой ожидается на юге и юго-востоке Подмосковья, а в дневные часы субботы и воскресенья — на востоке области. При грозе ветер станет усиливаться до 15 метров в секунду. В других регионах центральной части страны в субботу непогода накроет южные территории, в воскресенье — восточные, а в понедельник, 6 июля, — северо-восточные. Местами пройдут ливни с градом, на юге порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Предстоящей ночью в столице и по области синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу при температуре до плюс 20 градусов. Днем в пятницу, 3 июля, в Москве будет преимущественно сухо, а в Подмосковье сохранится вероятность кратковременных осадков. Воздух прогреется до плюс 26–28 градусов в столице и до плюс 25–30 градусов по области.