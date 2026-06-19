Циклон уходит, тепло возвращается: в Москве 19 июня воздух прогреется до +20

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале сообщил, что в пятницу, 19 июня, в столице ожидается потепление. По словам синоптика, влияние циклона, уходящего на северо-восток, ослабевает, поэтому температурный фон начнёт повышаться и вернётся в зону 20-градусных отметок.

При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы.

В субботу ночью также ожидаются кратковременные осадки, температура опустится до 13 градусов тепла. Днём осадков не прогнозируется, воздух прогреется до плюс 19–21 градуса.