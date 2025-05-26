ЦИПР-2025: Россия уверенно переходит на отечественное ПО для промышленности

Нижний Новгород готовится к ключевому событию в сфере цифровизации промышленности — форуму «Цифровая индустрия промышленной России — 2025» (ЦИПР-2025). С 2 по 8 июня эксперты обсудят импортозамещение программного обеспечения для инженерных разработок. Об этом подробно сообщает RuNews24.Ru.

Одним из главных игроков на поле цифровизации стала отечественная система моделирования Engee, разработанная ЦИТМ «Экспонента». По данным компании, уже 30% бывших пользователей MATLAB перешли на российский аналог.

Гендиректор передового центра Никита Богославский отметил, что остаются те, кто пользуются «пиратками» MATLAB 2006 года выпуска, даже если речь идет про выполнение госконтрактов. Многие предприятия откладывают переход на новое ПО из-за загруженности, так как постоянно «давят» заказы, планы НИОКР, нехватка людей. Однако Богославский предупреждает, что западные вендоры могут вернуться с проверками.

«Еще до СВО нам западные коллеги показывали различную статистику с географическими адресами, IP, MAC, именами пользователей, компьютеров, контрольными суммами и прочей информацией, из которой было наглядно видно в каком предприятии и сколько раз запускался нелицензионный MATLAB», — заметил Никита Богословский.

Engee предлагает решение — это открытая платформа, которую можно адаптировать под конкретные задачи. Многофункциональная и интеграционная платформа позволяет бесшовно интегрировать существующие наработки.

Разработчики ставят амбициозную цель — занять 50% рынка MATLAB в России. Как раз ЦИПР-2025 станет площадкой для обсуждения этих вызовов, поиска наиболее эффективных способов перехода на отечественные системы.

Напомним, что Владимир Путин 26 мая высказался о российском программном обеспечении как одном из важных элементов национальной безопасности.