Циркачи из подмосковного Подольска стали лауреатами всероссийского фестиваля
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Красногорске прошел Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк».
Конкурсные программы продемонстрировали воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, акробаты. Среди участников, отмеченных наградами жюри, были подольчане. Лауреатами первой степени стали ребята из циркового коллектива «Браво» и воздушные гимнасты на ремнях Егор Фролов и Денис Чикалев.
По единодушному мнению организаторов и членов жюри, фестиваль выявил новые таланты, способствовал творческому развитию всех участников.