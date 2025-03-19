Цирковая студия «Пилигрим» из Павловского Посада завоевала медали на всероссийском фестивале
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Цирковая студия «Пилигрим» завоевала награды на Всероссийском фестивале любительских цирков России «Мой прекрасный цирк».
Коллектив цирковой студии «Пилигрим» после участия в фестивале пополнил копилку наград тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Фестиваль позволил артистам цирка показать свое мастерство. Во время мероприятия организаторы затронули важную тему — умение получать положительные эмоции от любых незначительных событий, происходящих в повседневной жизни. Фестиваль прошел под девизом «Carpe diem», что переводится как «лови день». Участникам напомнили, как важно получать удовольствие от жизни, не нанося вред здоровью и окружающим.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Цирк на Цветном и удивительная команда «Матрешка» привлекли внимание зрителей. Их номер был артистичный и яркий. Воспитанники цирковой студии «Пилигрим» подарили цветы Александру Кулакову и Диане Пуховой — профессиональным циркачам «Матрешки». Артисты выступают примером для подражания многих юных артистов.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Всероссийский фестиваль — это незабываемое событие, во время которого участники и зрители получают много положительных эмоций.
«Мы полны идей и с отвагой в сердце двигаемся вперед!» — отметила руководитель студии Наталья Рожковская.