Цирковая студия «Пилигрим» из Павловского Посада завоевала медали на всероссийском фестивале

Общество
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]

Цирковая студия «Пилигрим» завоевала награды на Всероссийском фестивале любительских цирков России «Мой прекрасный цирк».

Коллектив цирковой студии «Пилигрим» после участия в фестивале пополнил копилку наград тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]

Фестиваль позволил артистам цирка показать свое мастерство. Во время мероприятия организаторы затронули важную тему — умение получать положительные эмоции от любых незначительных событий, происходящих в повседневной жизни. Фестиваль прошел под девизом «Carpe diem», что переводится как «лови день». Участникам напомнили, как важно получать удовольствие от жизни, не нанося вред здоровью и окружающим.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]

Цирк на Цветном и удивительная команда «Матрешка» привлекли внимание зрителей. Их номер был артистичный и яркий. Воспитанники цирковой студии «Пилигрим» подарили цветы Александру Кулакову и Диане Пуховой — профессиональным циркачам «Матрешки». Артисты выступают примером для подражания многих юных артистов.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]

Всероссийский фестиваль — это незабываемое событие, во время которого участники и зрители получают много положительных эмоций.

«Мы полны идей и с отвагой в сердце двигаемся вперед!» — отметила руководитель студии Наталья Рожковская.

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