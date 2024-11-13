Цирковая студия «Пилигрим» приглашает на яркое шоу «Дивертисмент» в Павловском Посаде

Этот детский образцовый цирковой коллектив из Павлово-Посадского округа зарекомендовал себя как один из лучших в Московской области. Его участники не раз становились победителями и обладателями Гран-при на различных конкурсах как в России, так и за ее пределами.

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Воспитанники студии — юные артисты, полные энергии и таланта. Они дарят зрителям множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Каждый их выход на сцену становится настоящим праздником! А в субботу, 23 ноября, они выступят специально для жителей Павловского Посада.

Завораживающее шоу от образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» пройдет в Доме Культуры «Филимоновский». Вход на мероприятие свободный для всех возрастов. Начало – в 15:00. Зрители смогут насладиться великолепными цирковыми номерами, исполненными в ярких костюмах, захватывающей музыкой и впечатляющими трюками. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!