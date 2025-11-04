Цирковое шоу «Веселые приключения» состоялось в ДК «Октябрь» Подольска

В Подольске во Дворце культуры «Октябрь» состоялось яркое театрально-цирковое шоу «Веселые приключения», в котором было представлено 11 потрясающих номеров. Об этом событии рассказала в своем телеграм-канале администрация городского округа.

В шести представленных номерах участвовали дрессированные животные. Гостей ожидала встреча с ловкими обезьянами, яркими попугаями и обаятельными енотами. Особенно зрителям запомнились выступления с удавами, крокодилами, змеями и даже коброй, умело продемонстрировавшими навыки своих дрессировщиков.

«Мне очень понравилось представление! Оно было красивым и увлекательным. Обезьянки катались на маленьких велосипедах и делали множество потрясающих трюков. Еноты оказались очень пушистыми и умными», — поделилась своим впечатлением 8-летняя Арина Громова из Подольска.

Коллектив из 13 человек поразил зрителей удивительными номерами, наполненными мастерством и креативом. Яркие костюмы и захватывающие трюки подарили радость и восторг всем зрителям, независимо от возраста, и сделали мероприятие поистине незабываемым.

