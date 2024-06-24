Цирковой коллектив из Павловского Посада получил награду на всероссийском фестивале-конкурсе

Цирковая студия «Пилигрим» из Павловского Посада поучаствовала в фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Культура — это мы!», где поборолась за награду среди 259 команд со всей страны. Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Культура».

Коллектив к конкурсу подготовила руководитель Наталия Борисовна Рожковская. Под ее наставничеством артисты достойно представили округ и взяли почетное второе место в номинации «Цирковые коллективы». За все время работы студия из Павловского Посада уже неоднократно побеждала на престижных российских и зарубежных конкурсах. Теперь в свой список творцы записали еще одно достижение.

Отметим, в родном округе студия уже более 30 лет радует жителей Павловского Посада и гостей, которые отмечают легкость и мастерство подачи номеров. Администрация округа поздравила коллектив и пожелала дальнейших успехов.