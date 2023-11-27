Цирковой коллектив из Павловского Посада занял первые места на Всероссийском фестивале

Цирковой коллектив «Пилигрим» из подмосковного Павлово-Посадского городского округа победил на Всероссийском фестивале любительского жонглирования Гравитация 2023». Новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.

Юные циркачи продемонстрировали настоящий профессионализм в своих выступлениях. Так, Алена Заманина исполнила номер под названием «Золушка» и заняла первое место. Также артистка выступила в дуэте с Дианой Кокориной, и их номер взял Гран-При фестиваля.

Помимо этого, еще одну победу одержала Дарья Жукова с программой «Валли». Группа «Зайцы» возглавили пьедестал с номером «Астероид».

Представители администрации Павлово-Посадского городского округа поздравили ребят с таким высоким результатом и пожелали будущих не менее высоких успехов.