Цискаридзе сделал подарок музею-заповеднику имени Чайковского в Клину

Музей-заповедник был основан братом композитора в конце XIX века. Это одновременно дом-музей Чайковского и концертный зал, который располагают одним из крупнейших собраний в мире, связанных с музыкой.

Как отметил Николай Цискаридзе, сабля дополнит костюм Принца из «Щелкунчика», которые уже является музейным экспонатом. Именно она была реквизитом деятеля во время репетиций балета и выступлений на первых этапах карьеры Цискаридзе. Теперь сценическая деталь знаменитого на весь мир балета будет храниться в музее имени великого композитора, написавшего музыку для него.