Цивилева назвала дополнительные меры поддержки, положенные участникам СВО

По словам замминистра обороны РФ Анны Цивилевой, в ряде субъектов РФ участники спецоперации могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что это могут быть дополнительные выплаты или компенсация счетов за коммунальные услуги.

По мнению Цивилевой, филиалы фонда «Защитники Отечества» работают в режиме одного окна и находятся в контакте с органами власти, за счет чего есть возможность любую меру поддержки оформить прямо там.

Ранее жителям напомнили о мерах социальной поддержки, которые доступны военнослужащим, заключившим контракт в Московской области.