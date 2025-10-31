ЦППК подарит россиянам бесплатные туристические поездки в Тулу

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) к своему 20-летию запустила серию бесплатных туристических поездок для своих пассажиров, один из маршрутов ведет в Тулу — россияне смогут отправиться туда на фирменном экспрессе компании. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

В рамках поездки пассажиры смогут посетить экскурсию и узнать об архитектуре здания тульского вокзала, построенного в 1867 году, прогуляться по пешеходной улице Металлистов, вдоль кремля и по обновленной Казанской набережной. После этого у участников будет время для самостоятельных прогулок.

Инициатива реализуется при содействии Министерства культуры и туризма Тульской области в рамках партнерского соглашения. Узнать подробности можно здесь.

