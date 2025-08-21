ЦППК с начала учебного года возобновит скидку на проезд для учащихся

«Центральная ППК» с 1 сентября вернет скидку на проезд в размере 50% для учащихся. Льгота охватит все девять регионов, где курсируют поезда компании.

Таким образом, учащиеся в Подмосковье смогут получить скидку на проезд в пригородных поездах. В Москве скидка также будет действовать на экспрессы, в том числе на фирменные поезда с предоставлением мест. Помимо этого, в Москве можно будет записать льготный пригородный абонемент на 30 дней на соцкарту.

Подробная информация о льготах на проезд в поездах компании представлена на официальном сайте организации в соответствующем разделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области ремонтируют дороги у образовательных учреждений.