Цукерберг и Маск решили подраться на ринге

Гендиректор корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что он принял вызов владельца Twitter Илона Маска побиться на ринге.

Бизнесмены поссорились после того, как Meta сообщила о начале работы над приложением Project 92, которое может стать конкурентом Twitter.

После этого Маск начал оскорблять Цукерберга в соцсетях и заявил о желании побиться с ним на ринге.

Цукерберг начал заниматься джиу-джитсу во время пандемии, а Маск рассказал, что в юности участвовал в уличных драках. Он с юмором написал, что в его арсенале есть убийственный прием «морж», когда он просто ложится на соперника и ничего не делает.