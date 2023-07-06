Цукерберг назвал количество пользователей новой соцсети
Фото: [АР/ТАСС]
Основатель компании Meta* Марк Цукерберг раскрыл количество зарегистрировавшихся пользователей нового сервиса Threads.
В своем аккаунте он написал, что за первые четыре часа работы в Threads уже зарегистрировалось пять миллионов человек.
Новый сервис текстовых сообщений рассматривается как прямой конкурент Twitter, который принадлежит Илону Маску. Предприниматели даже собирались выяснить отношения между собой в бойцовском поединке.
После запуска своего сервиса Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter. Это изображение двух человеков-пауков, тычущих друг в друга пальцами. Считается, что так Цукерберг потроллил Маска.
* запрещена в России как экстремистская организация