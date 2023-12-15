Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях
Фото: [EPA/ТАСС]
Основатель и глава компании Meta* Марк Цукерберг строит на гавайском острове Кауаи жилой комплекс с подземным бункером, сообщает Wired.
Площадь бункера составит 500 кв. м, в нем предусмотрены независимый генератор и аварийный люк, большинство дверей будут управляться с помощью клавиатуры.
Личный особняк Цукерберга и отель для гостей будут соединены тоннелем.
Все рабочие, участвующие в проекте, связаны строгим соглашением о неразглашении, что именно они строят на объекте. При этом каждая бригада работает на своем участке, и рабочим запрещено общаться с другими бригадами.
По оценкам, стоимость проекта, включая покупку земли, обойдется в $270 млн.
* признана в России экстремисткой организацией