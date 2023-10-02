Цукерберг выложил в сеть снимок с избитым лицом на фоне слухов о бое с Маском

Как пишет KP.RU , запечатленные на фото побои появились из-за того, что «спарринг немного вышел из-под контроля». По крайней мере, так написал сам бизнесмен.

Недавно в социальных сетях американского медиамагната и одного из богатейших людей планеты появился интересный снимок. На нем Марк Цукерберг предстал перед публикой с довольно помятым лицом.

Как выяснилось, кровоподтеки на носу и синяки на глазах появились из-за жесткой тренировки. Однако, предприниматель отнесся к этому с юмором, предположив, что ему придется сменить аватарку из-за внешних изменений.

Так или иначе, к чему он готовился на этой тренировке – бизнесмен не уточнил. Но в СМИ все еще всплывают заголовки, которые касаются возможного боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом.