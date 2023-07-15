Цветение «Герани»: российские военные уничтожили склад ВСУ в Запорожской области

ВС РФ продолжают методично демилитаризировать Украину, в соответствии с поставленными президентом России Владимиром Путиным целями и задачами СВО.

Как проинформировал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские войска накануне прицельным запуском БПЛА «Герань-2» поразили склад боеприпасов ВСУ, расположенный на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Цветение „Герани“ вызвало детонацию боеприпасов», — написал Рогов в соцсетях.

Он также отметил, что благодаря меткой атаке российских беспилотников у ВСУ стало меньше реальных возможностей «обстреливать мирные города».

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.