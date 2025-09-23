Цветной взрыв во Владивостоке: дрон распылил желтую и голубую краску во дворе ЖК

Во Владивостоке, административном центре Приморья, произошел взрыв дрона, начиненного красками желтого и голубого оттенков. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

На записи запечатлена группа людей, изучающих лежащий на тротуаре беспилотный летательный аппарат. Они извлекают из него контейнеры, содержимое которых, после вскрытия, оставляет на асфальте следы красок двух цветов.

Как удалось установить репортерам, дрон потерпел крушение во дворе жилого здания, расположенного на улице Кипарисовой. Согласно информации издания, местные жители услышали отчетливый взрыв.

Прибывшие на место специалисты службы спасения оградили периметр, после чего обломки были обследованы кинологом со служебной собакой на предмет наличия взрывчатых веществ. Взрывчатка не была обнаружена, а остатки дрона были эвакуированы для проведения дальнейшего анализа.

