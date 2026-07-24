Юрист Александр Ушаков в беседе с « Абзацем » предупредил дачников, что выращивание некоторых растений на участке грозит не только крупным штрафом, но и административным арестом или даже реальным сроком. Среди опасных культур он перечислил борщевик, ипомею розовую, шалфей, японский лопух и ряд других видов.

По словам эксперта, перечень запрещенных к распространению растений четко зафиксирован в нормативных актах Минсельхоза. В него входят наркотические и инвазивные культуры, деревья, способные нанести ущерб окружающей среде при падении, а также краснокнижные саженцы. Наказание напрямую зависит от того, что именно произрастает на участке. Культивирование растений из наркотического списка может расцениваться как нарушение природоохранного и экологического законодательства и обернуться штрафом до ₽300 тысяч либо лишением свободы на срок до двух лет. За вредные и опасные виды для граждан предусмотрена санкция от ₽20 тысяч до ₽50 тысяч, а для юридических лиц — от ₽400 тысяч до ₽700 тысяч. Выращивание ипомеи розовой грозит штрафом от ₽3 тысяч до ₽5 тысяч или административным арестом.