Цветовая диета: стоит ли выбирать продукты, ориентируясь только на их окраску

Специалисты в области диетологии Джинджер Халтин и Кара Лайдон заявили, что полезные свойства болгарского перца напрямую зависят от его цвета, который указывает на стадию созревания. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на HuffPost.

Все виды сладкого перца содержат клетчатку, антиоксиданты, витамин С, витамин А, калий, кальций и фосфор. Однако, по словам Халтин, зеленые перцы, как наименее зрелые, отличаются более высоким содержанием хлорофилла и меньшим количеством углеводов и калорий.

Кара Лайдон отметила, что красный болгарский перец, созревающий дольше всего, обладает наибольшей питательной ценностью. В нем содержится максимальное количество антиоксидантов, а также витаминов С и А.

