Цветовой хаос отменяется: почему порты USB-C лишены маркировки в отличие от USB-A
BGR: разработчики отказались от синих и красных разъемов в новом стандарте USB
Многие пользователи привыкли, что синий или красный цвет внутри разъема USB-A подсказывает скорость передачи данных. Однако современный стандарт USB-C остается однотонным. Эксперты объяснили, почему внедрение «цветовой радуги» для нового поколения портов только сильнее запутало бы владельцев гаджетов, подробности приводит издание BGR, передает АН.
Наследие USB-A: как цвета помогали пользователям
В эпоху доминирования прямоугольных портов USB-A цветовая индикация была простым и эффективным инструментом. Белый цвет означал стандарт USB 1.1, черный — USB 2.0, а синий стал символом скоростного USB 3.0. Продвинутые пользователи знали: хочешь быстрой передачи файлов — ищи «синий» разъем. С появлением USB-C эта логика исчезла, что вызвало немало вопросов у аудитории.
Проблема «радужного» интерфейса
Основная причина отказа от маркировки в USB-C — избыточное количество стандартов. Сегодня этот универсальный разъем поддерживает:
- Различные поколения передачи данных (от 480 Мбит/с до 80 Гбит/с и выше).
- Протоколы быстрой зарядки (Power Delivery) разной мощности.
- Передачу видеосигнала (DisplayPort, Thunderbolt).
Если бы производители решили закрепить за каждой комбинацией функций отдельный цвет, пользователям пришлось бы заучивать десятки оттенков. Вместо упрощения процесса это привело бы к тому, что рядовой владелец ноутбука окончательно запутался в «радуге» кабелей и портов.
Универсальность против детализации
Издание BGR отмечает, что USB-C задумывался как максимально универсальный стандарт. Большинство людей используют его для простых задач: подзарядить телефон или подключить монитор. Разработчики решили, что эстетическое единообразие и физическая совместимость важнее, чем попытка визуально отобразить сложные технические спецификации. В современном мире USB-C — это скорее форма разъема, а его возможности скрыты внутри «железа», что позволяет избежать визуального мусора на корпусах устройств.