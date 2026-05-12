Цветовой хаос отменяется: почему порты USB-C лишены маркировки в отличие от USB-A

Многие пользователи привыкли, что синий или красный цвет внутри разъема USB-A подсказывает скорость передачи данных. Однако современный стандарт USB-C остается однотонным. Эксперты объяснили, почему внедрение «цветовой радуги» для нового поколения портов только сильнее запутало бы владельцев гаджетов, подробности приводит издание BGR, передает АН.

Наследие USB-A: как цвета помогали пользователям

В эпоху доминирования прямоугольных портов USB-A цветовая индикация была простым и эффективным инструментом. Белый цвет означал стандарт USB 1.1, черный — USB 2.0, а синий стал символом скоростного USB 3.0. Продвинутые пользователи знали: хочешь быстрой передачи файлов — ищи «синий» разъем. С появлением USB-C эта логика исчезла, что вызвало немало вопросов у аудитории.

Проблема «радужного» интерфейса

Основная причина отказа от маркировки в USB-C — избыточное количество стандартов. Сегодня этот универсальный разъем поддерживает:

Различные поколения передачи данных (от 480 Мбит/с до 80 Гбит/с и выше).

Протоколы быстрой зарядки (Power Delivery) разной мощности.

Передачу видеосигнала (DisplayPort, Thunderbolt).

Если бы производители решили закрепить за каждой комбинацией функций отдельный цвет, пользователям пришлось бы заучивать десятки оттенков. Вместо упрощения процесса это привело бы к тому, что рядовой владелец ноутбука окончательно запутался в «радуге» кабелей и портов.

Универсальность против детализации

Издание BGR отмечает, что USB-C задумывался как максимально универсальный стандарт. Большинство людей используют его для простых задач: подзарядить телефон или подключить монитор. Разработчики решили, что эстетическое единообразие и физическая совместимость важнее, чем попытка визуально отобразить сложные технические спецификации. В современном мире USB-C — это скорее форма разъема, а его возможности скрыты внутри «железа», что позволяет избежать визуального мусора на корпусах устройств.