Цветущие яблони и зеленые зоны: как преобразился сквер у «Горизонта» Коломны

Глава Коломны Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин оценили благоустройство сквера у Молодежного центра «Горизонт». Проект реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Территорию для обновления выбирали сами жители города через всероссийское онлайн-голосование. По словам чиновников, сквер уже стал любимым местом отдыха коломенцев всех возрастов.

Особое внимание уделили озеленению: ландшафтные дизайнеры использовали спирею, можжевельник, иву, гортензию и кизильник для зонирования. Весной главной «изюминкой» сквера станут декоративные яблони Недзвецкого с яркими малиновыми цветами.