Цветы для героев: школьники и депутаты присоединились к акции «Тюльпан Победы» в Вербилках
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
В поселке Вербилки округа Талдом 27 октября состоялась всероссийская патриотическая акция «Тюльпан Победы». У Обелиска Славы собрались школьники, руководители образовательных учреждений, депутаты и представители ветеранских организаций, чтобы высадить луковицы тюльпанов в память о героях Великой Отечественной войны.
Акция направлена на сохранение исторической памяти через живой символ — цветы, которые расцветут следующей весной как напоминание о стойкости и мужестве солдат-освободителей. Каждая высаженная луковица стала персональным знаком благодарности тем, кто отстоял свободу и независимость страны.
Организаторы подчеркивают, что такой формат позволяет не только отдать дань уважения предкам, но и привить молодому поколению чувство гордости за свою страну через конкретное дело. Совместная посадка и последующий уход за растениями создают живую связь между поколениями, помогая детям глубже осознать значение Дня Победы.
Весной, когда тюльпаны раскроются у подножия мемориала, они станут зримым воплощением народной памяти и продолжения традиций патриотического воспитания.