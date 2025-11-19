Цветы и минута молчания: в Волоколамске почтили память саперов, остановивших немецкие танки в 1941 году
Фото: [МАУ "Волок-Медиа" (Волоколамское СМИ)]
В Волоколамске у памятника «Взрыв» прошла торжественная церемония в честь подвига одиннадцати саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Панфилова.
В ноябре 1941 года взвод под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова пять часов удерживал позиции под натиском немецких танков, уничтожив семь машин и обеспечив отход основных сил. За этот бой весь взвод был награжден орденами Ленина — уникальный случай в истории Великой Отечественной войны.
Почтить память героев пришли ветераны, студенты военного учебного центра, юнармейцы и жители Волоколамского округа. Участники мероприятия возложили цветы и почтили павших минутой молчания.