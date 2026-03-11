Цыгане с палками отбили односельчанина у сотрудников ТЦК

В Ужгородском районе Закарпатской области произошло столкновение местных жителей с представителями военкомата. Как сообщает журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале, инцидент случился в селе Пацканево, где сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) пытались провести мобилизационные мероприятия.

По информации источника, военкомы предприняли попытку «бусифицировать» одного из мужчин, однако на его защиту оперативно пришли односельчане, вооружившиеся палками. Разгоряченная толпа разбила стекла служебного микроавтобуса и пыталась вытащить из салона спрятавшегося там работника военкомата.

Ситуацию удалось нормализовать лишь после прибытия на место наряда полиции. В территориальном центре комплектования позднее заявили, что конфликт с местными жителями исчерпан.

Ранее сообщалось о том, что на Украине мобилизовали 140-килограммового мужчину с больным сердцем.