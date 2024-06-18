ТСЖ «Мир» нарушило требования законодательства при распространении рекламы﻿

В ходе рассмотрения Обращения установлены признаки нарушения части 10.3 статьи 5 Закона о рекламе*.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело в отношении ТСЖ «Мир».

Управление признало Общество нарушившим часть 10.3 статьи 5 Закона о рекламе.

Управление выдало ТСЖ «Мир» предписание об устранении допущенного нарушения.

Нарушитель будет привлечен к ответственности.

* В соответствии с частью 10.3 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.