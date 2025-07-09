Девочкам в британских школах запретили юбки

В британских школах девочкам запретили носить юбки — власти объяснили это равенством и экономией для семей. Об этом сообщает Daily Express.

С осени в нескольких школах Великобритании девочкам официально запретили носить юбки. Введенное ограничение, по заявлению властей, направлено на укрепление гендерного равенства и снижение расходов родителей на школьную форму.

Речь идет о сети учебных заведений Northern Education Trust, расположенных в северо-восточной части Англии. Администрации этих школ ввели обязательное ношение брюк для всех учеников независимо от пола. Министерство образования поддержало такую инициативу, подчеркнув, что отказ от брендированной и вариативной формы помогает родителям сократить траты.

Тем не менее, нововведение вызвало резкую реакцию среди части родителей. Многие заявили, что девочки чувствуют себя комфортнее именно в юбках, воспринимая запрет как ущемление их права на самовыражение. Несмотря на рекомендации, министерство подчеркнуло, что окончательное решение о смене формы принимают сами школы.

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