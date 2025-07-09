Старосты деревень в Подольске получили удостоверения

В Подольске торжественно выдали удостоверения и нагрудные знаки 14 избранным жителями старостам деревень, в мероприятии приняли участие заместитель главы округа Ольга Шашкова, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и первый заместитель председателя Совета депутатов округа Любовь Ушанева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Удостоверения получили жители деревень Боборыкино, Новогородово, Услонь, Лопаткино, Жданово, Александровка, Макарово, Акишово, Бережки, Бородино, Докукино, Жарково, Лаговское и Лемешово. В общей сложности в округе насчитывается 46 старост, которые налаживают диалог между жителями и представителями органов власти.

«Работа у старост очень ответственная и нужная. Но непростая, ведь это работа с людьми, с их проблемами. Хочется сделать, чтобы все было хорошо. Думаю, справимся, взаимодействие с администрацией округа у нас налажено», — сказала староста деревни Новогородово Валентина Кузнецова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.