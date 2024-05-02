ТУ Росимущества проводит торги по продаже арестованного имущества должников в Московской области

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников. Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 03.05.2024 г. до 16:00 21.05.2024 г. Определение участников 23.05.2024 г.Торги состоятся 24.05.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Градобык В.В.) Однокомн. квартира, общ. площ. 33,3 кв. м., располож. на 2 этаже 3 этаж. дома, к/н 50:39:0040202:1374, по адресу: Московская область, г. о. Серебряные Пруды, п. Новоклемово, д. 26, кв. 5. Залог.

Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1338000,00 руб. З-к: 13380,00 руб. Поручение № 84-Г.

2. (Должник Торосян А.Г.) Нежил. пом. № 55, пл. 1,8 кв. м., к/н 50:14:0050102:5138; Нежил. пом.№ 53, пл. 2,7 кв. м., к/н 50:14:0050102:5141; Нежил. пом. № 52, пл. 13,2 кв. м., к/н 50:14:0050102:5140; Нежил. пом. № 51, пл. 26,3 кв. м., к/н 50:14:0050102:5139, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Неделина д. 23. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 2256750,00 руб. З-к: 22567,50 руб. Поручение № 50-Г (снижение)

3. (Должник Гулиев М.А.О.) Квартира, площ. 60 кв. м., к/н 50:43:0070201:1424, по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 14 кв. 208. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 4 чел-ка (в том числе 3 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4990900,80 руб. З-к: 49909,01 руб. Поручение № 47-Г (снижение)

4. (Должник Вистяж А.Д.) 2-х комн. квартира, площ. 64,6 кв. м., КН 50:18:0080335:1435, по адресу: Московская область, Можайский р-н, п. Строитель д. 13, кв. 13. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2278170,00 руб. З-к: 22781,7,00 руб. Поручение № 33-Г (снижение).Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено.

Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД».

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований.

Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.

Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.