Туалет-лифт с кнопкой катапультации на даче жителя Нижнего Новгорода сняли на видео

В Нижнем Новгороде бывший в употреблении лифт был переоборудован в дачный туалет. На это обратил внимание Telegram-канал Ni Mash.

Дочь автора продемонстрировала, как работает туалет. На внешней стороне устройства находится кнопка, которая приводит в движение раздвижные двери.

Она также записала видео, на котором можно увидеть внутреннее устройство конструкции: специалист решил почти не менять интерьер лифта, а лишь добавил в него сиденье, похожее на унитаз, и приспособление для туалетной бумаги.

Чтобы выйти из туалетной комнаты, необходимо активировать кнопку, расположенную над держателем.