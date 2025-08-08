Туалет-лифт с кнопкой катапультации на даче жителя Нижнего Новгорода сняли на видео
Дачный туалет из лифта, сделанный нижегородцем, стал мемом в соцсетях
Фото: [Богородский. Ногинск. Дом-музей семьи А. И. Морозова/Медиасток.рф]
В Нижнем Новгороде бывший в употреблении лифт был переоборудован в дачный туалет. На это обратил внимание Telegram-канал Ni Mash.
Дочь автора продемонстрировала, как работает туалет. На внешней стороне устройства находится кнопка, которая приводит в движение раздвижные двери.
Она также записала видео, на котором можно увидеть внутреннее устройство конструкции: специалист решил почти не менять интерьер лифта, а лишь добавил в него сиденье, похожее на унитаз, и приспособление для туалетной бумаги.
Чтобы выйти из туалетной комнаты, необходимо активировать кнопку, расположенную над держателем.