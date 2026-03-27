Туда нельзя сбежать: священник назвал тех, кому нельзя уходить в монастырь

Монастырь не следует рассматривать как убежище от жизненных неурядиц, долгов или сложных отношений в семье. Об этом предупредил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров, сообщает РИАМО .

Священнослужитель подчеркнул, что обитель не станет решением для тех, кто не обрел веру, не принял Христа и не нашел духовного смысла в молитве, покаянии и милосердии. Уход в монастырь не должен быть попыткой сбежать от ответственности, конфликтов или личных неудач.

По словам протоиерея, такая жизнь не предназначена для людей, разочаровавшихся в окружающем мире и стремящихся к уединению из-за накопленных обид. Истинное призвание монашества, как пояснил Владимиров, заключается в смирении, благодарности и непрестанной внутренней работе над собой.

Человек приходит в обитель не ради бегства, а для внутреннего преображения и служения, обретая радость через веру, молитву и послушание.