На Украине стоит аномальная жара, а из-за регулярных отключений электричества продукты быстро приходят в негодность.

Продавцы утверждают, что они пользуются автономными генераторами, но и этот способ все чаще сдает сбой. Соцсети переполнены жалобами на прокисшую молочку, протухшее мясо и слипшиеся пельмени.

При этом использование генераторов в почти круглосуточном режиме вгоняет торговцев в жуткие убытки, что неизбежно приведет к повышению цен на продукты питания.

Ранее портал American Thinker заявил, что конфликт на Украине перешел в критическую фазу, и это может обернуться отчаянными решениями со стороны киевских властей.