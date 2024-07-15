Тухлое мясо и слипшиеся пельмени: украинские магазины страдают от отключений электричества
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Украинские ретейлеры переживают «двойной тепловой удар», пишет «Страна.ua».
На Украине стоит аномальная жара, а из-за регулярных отключений электричества продукты быстро приходят в негодность.
Продавцы утверждают, что они пользуются автономными генераторами, но и этот способ все чаще сдает сбой. Соцсети переполнены жалобами на прокисшую молочку, протухшее мясо и слипшиеся пельмени.
При этом использование генераторов в почти круглосуточном режиме вгоняет торговцев в жуткие убытки, что неизбежно приведет к повышению цен на продукты питания.
Ранее портал American Thinker заявил, что конфликт на Украине перешел в критическую фазу, и это может обернуться отчаянными решениями со стороны киевских властей.