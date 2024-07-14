Конфликт на территории Украины перешел в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями украинской стороны и ее союзников. Соответствующий прогноз сделал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в своем материале для портала American Thinker .

В статье Марковский заявил, что конфликт перешел в критическую стадию, в которой отчаявшиеся люди будут идти на отчаянные поступки. Он указал на то, что лидеры западных государств уже успели отличиться подобной чертой, выступив за эскалацию конфликта посредством разрешения на удары по российской территории своим вооружением.

Автор материала выразил мнение, что политики на Западе не осознают, что не смогут победить РФ ни при каких-условиях из-за того, что она имеет статус ядерной державы. По словам Марковского, на самом деле разница заключается лишь в том, проиграет ли Североатлантический альянс в ограниченном масштабе или пойдет на эскалацию, начав полноценную ядерную войну.

Эксперт указал, что 2,5 года назад НАТО спровоцировали российскую СВО, что обернулось трагедией для них. Теперь они усиленно нагнетают ситуацию, несмотря на риск катастрофы, добавил автор.

«Очевидно, что при любом анализе, положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться», — резюмировал он.

Ранее украинский депутат Дубинский заявил, что офис Зеленского боится требований граждан о мире.