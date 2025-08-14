Туляки и спасатели МЧС собрали гуманитарную помощь для бойцов в Курской области

Тульские спасатели и волонтеры отправили военным в Курскую область мотороллер, полноприводный фургон и морозильные камеры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщают в ведомстве, тульские специалисты также взялись за ремонт 17 генераторов, которые использовались на передовой. Технику привезли с фронта для восстановления. Местные жители активно подключились к волонтерской деятельности.

Ранее в Подольске за три дня патриотической акции собрали около 1 тонны гуманитарной помощи.