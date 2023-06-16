Тульская область готова к развитию стратегического сотрудничества с Республикой Беларусь

Вячеслав Федорищев, будучи председателем Правительства области и первым заместителем губернатора на ПМЭФ встретился с Дмитрием Крутым, Послом Беларуси, о чем сообщают Тульские известия

Федорищев заявил, что лидеры двух государств намерены продолжить развивать сотрудничество, выгодное для обеих сторон.

По его словам, Тульская область активно участвует в этом. На данный момент регион находится в сотрудничестве с Беларусью во многих сферах. Помимо этого, осуществляется взаимная торговля.

Первый заместитель губернатора выразил уверенность в том, что встреча на ПМЭФ станет дополнительным импульсом для сотрудничества.

По мнению Федорищева, экономики обоих государств взаимодополняемы. Он также пригласил Крутого в Тульскую область вместе с Татьяной Лугиной, руководителем концерна «Беллегпром».