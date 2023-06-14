Тульская область представляет стенд на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Фото: [© Гавриил Григоров/РИА Новости]
Стало известно, что область принимает участие в ПМЭФ. Как сообщает питерский корреспондент из Тульские известия, она выступает со слоганом «Тула — мастерская России».
Стенд представляет собой презентацию макета-визуализации экологического курорта под названием «Кондуки», что работает круглый год. К тому же для взаимодействия аудитории представлены панели, включающую информацию об основных региональных отраслях.
Все посетители могут поближе познакомиться с агропромышленным и промышленным комплексом Тульской области, а также с культурой региона, туризмом на его территории, потенциалом в инвестициях и другими проектами.
Панельные сессии форума посетит Алексей Дюмин, будучи губернатором Тульской области. Также он поучаствует в ряде переговоров, назначенных с руководителями других регионов. С ним побеседуют представители крупных промышленных предприятий.
Целью форума является подписание соглашений о сотрудничестве и инвестициях. Другие российские регионы, к слову, уже запустили работу своих презентационных стендов. Кроме этого, сейчас идет активный процесс заключения договоренностей.