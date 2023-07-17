Тульские спортсмены выиграли на Кубке России по велоспорту-тандем-шоссе спорта слепых

Как сообщает «ТУЛАСМИ» , на Кубке России по велоспорту-тандем-шоссе для слепых, который проходил с 14 по 17 июля в Тамбове, спортсмены из Тульской области показали превосходные результаты и стали победителями соревнований.

От Тульской области выступали спортсменки Ольга Никишина, которая была ведущим спортсменом, и Евгения Цахилова. Они представляют «Областную спортивную школу по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту». В результате гонки спортсменки заняли первое место в двух дисциплинах: кольцевая гонка на 30 км, а также раздельный старт на 25 км.

За достижения спортсменок ответственен тренер Валерий Кобзаренко, который грамотно подготовил велогонщиц к соревнованиям. Победа на Кубке России стала заслуженным признанием приложенных усилий. Этот успех свидетельствует о долгой и усердной работе, а также мотивирует и вдохновляет других на стремление к высоким результатам.