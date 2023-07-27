Тульские врачи спасли младенца после остановки сердца

Врачи перинатального центра в Туле смогли спасти жизнь новорожденному ребенку, у которого остановилось сердце. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Тульской области.

Медики сообщили, что роды у пациентки изначально были с осложнением. Во время родов, плечи ребенка остались в полости малого таза матери. Он не подавал признаков жизни по окончанию родов, но врачам удалось заставить сердце малыша работать.

Они рассказали, что намеренно снизили температуру тела ребенка до примерно 34 градусов. В таком состоянии младенец провел 72 часа. Врачи сделали это, чтобы снизить шанс развития осложнений и повреждение нейронов в мозге новорожденного.

Новорожденный провел в реанимации немного больше недели, после чего был переведен в палату к матери.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент ребенку ничего не угрожает.