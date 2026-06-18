«Туман опустил занавес»: блогерша рассказала, почему знаменитая достопримечательность в Китае не оправдала ожиданий

Тревел-блогерша в личном блоге «Надюшка-путешественница» на платформе « Дзен » поделилась впечатлениями от поездки в национальный парк Тяньмэнь в китайской провинции Хунань. После трех дней в Пекине она отправилась к знаменитым «Небесным вратам» — природной арке высотой 131 метр, расположенной на высокой горе. Однако дождь и туман помешали увидеть достопримечательность во всей красе.

Путь к арке лежал через «Лестницу в небеса» и 999 ступеней. По словам блогерши, кроме главного портала с Алтарем Тяньмэнь, где верующие проводят богослужения, дальше ничего не было видно — туман и облака опустили занавес перед «Небесными вратами». Она отметила, что погода в этом районе часто бывает непредсказуемой, поэтому посоветовала туристам отправляться в провинцию, взяв с собой дождевики.