Туман, задержки, отмены: почему кузбасские аэропорты снова встали и при чем тут остальная Россия
Сибдепо: людей из Кузбасса снова не хотят видеть в остальной России
Плотный туман, окутавший Кузбасс утром 7 июля, спровоцировал сбои в авиасообщении, но причина задержек и отмен рейсов оказалась не только в погоде. По данным онлайн-табло аэропортов Кемерова и Новокузнецка, часть самолетов ушла с многочасовым опозданием: вылет из Новокузнецка в Москву перенесли на полтора часа, в Улан-Удэ — на три, рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Новокузнецк задержали на полтора и почти четыре часа соответственно. В Кемерове отложили рейс в Новосибирск, а борт до Москвы — на два с половиной часа, передает портал «Сибдепо».
Сложная обстановка сложилась и в остальной Сибири. Новосибирский Толмачево отменил восемь рейсов и задержал еще десять. В европейской части страны аэропорт Саратова временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов, а московские Домодедово и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Отдельные воздушные гавани только начали возвращаться к графику — так, нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил отправку бортов.