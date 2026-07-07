Туман, задержки, отмены: почему кузбасские аэропорты снова встали и при чем тут остальная Россия

Плотный туман, окутавший Кузбасс утром 7 июля, спровоцировал сбои в авиасообщении, но причина задержек и отмен рейсов оказалась не только в погоде. По данным онлайн-табло аэропортов Кемерова и Новокузнецка, часть самолетов ушла с многочасовым опозданием: вылет из Новокузнецка в Москву перенесли на полтора часа, в Улан-Удэ — на три, рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Новокузнецк задержали на полтора и почти четыре часа соответственно. В Кемерове отложили рейс в Новосибирск, а борт до Москвы — на два с половиной часа, передает портал «Сибдепо⁠».