Туманная завеса над столицей: что ждет москвичей в ночь на 7 октября

Столичный регион ожидает непростая ночь из-за густого тумана, который значительно ухудшит видимость. Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности, предупреждая о сложных погодных условиях. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на Гидрометцентр РФ.

Туман накроет Москву и область с девяти вечера 6 октября до девяти утра следующего дня. В отдельных районах видимость может сократиться до 200-700 метров, что создаст серьезные трудности для участников дорожного движения.

Почти аналогичные погодные условия уже наблюдались в регионе прошлой ночью. Желтый уровень опасности означает потенциальную угрозу, связанную с ухудшением метеообстановки.

Что касается температурного режима, днем воздух прогреется до 12–14 градусов тепла при ветре скоростью 3–8 м/с. Ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков, а столбики термометров опустятся до отметки +9 градусов.

