«Тунец из банки и крекеры»: Обама признался, что питался консервами из-за долга за учебу

Бывший президент США Барак Обама поделился воспоминаниями о финансовых трудностях в молодости. На церемонии прощания с пастором Джесси Джексоном политик рассказал, что вынужден был постоянно работать и экономить на еде, чтобы оплатить долг за образование.

«Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», — вспомнил Обама.

По его словам, это происходило в середине 80-х, когда Джесси Джексон только начинал свою первую президентскую кампанию. Сам Обама к тому моменту как раз окончил колледж. Он начал обучение в Лос-Анджелесе, а затем перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, который окончил в 1983 году. Позже он также получил диплом юриста в Гарварде.

Напомним, борец за гражданские права и пастор Джесси Джексон ушел из жизни 17 февраля. Он дважды пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии, но оба раза уступал на праймериз.

Ранее Обама заявил, что верит в инопланетян, но не видел доказательств.