Туннель Путина и Трампа: фантастика или новая реальность?

Смелую инициативу по строительству трансконтинентального тоннеля между Россией и США выдвинул Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству и возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети X.

Дмитриев отметил, что у РФПИ уже есть успешный опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов, напомнив о построенном железнодорожном мосте, соединившем Россию и Китай.

«Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — подчеркнул глава фонда.

По предварительным расчетам, реализация такого грандиозного проекта обойдется в 65 миллиардов долларов, если применять стандартные методы строительства. Однако, как считает Дмитриев, активное внедрение инновационных технологий может кардинально снизить затраты — вплоть до $8 млрд. Знаковый объект предлагается назвать в честь двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа.