Тур Медийной футбольной лиги завершился в Красногорске победой «Амкала»

На туре Медийной футбольной лиги, который прошел в Красногорске, команда «Амкал» из Москвы и DMedia из Белоруссии продемонстрировали захватывающее противостояние.

Поклонникам футбола хорошо известна команда «Амкал». Особенно много фанатов игроки обрели после выступления на Кубке России среди профессионалов. Для прохождения на дальнейшие этапы игры команде было важно занять первое место в турнирной таблице, поэтому футболисты сразу настроились на успех.

Соперниками «Амкала» стала команда из Белоруссии, в состав которой вошли амбициозные дебютанты. Спортсмены из дружественной республики хотели оценить свои возможности, проявить силы.

Традиционно матч начался с предматчевых ритуалов обеих команд. «Мы Амкал, а вы нет» — раздались крики спортсменов. Такой кричалкой футболисты из «Амкала» всегда настраиваются на победу. Не менее решительно была настроена команда DMedia, которые готовились к борьбе. На протяжении всего первого тайма шла ожесточенная игра. Началом безоговорочной победы «Амкала» стал прицельный дальний удар.

Второй тайм ознаменовался доминированием «Амкала». Команда DMedia прикладывала все усилия, чтобы отыграться. В итоге команда из Москвы одержала победу со счетом 7:0.

Медийная футбольная лига становится все популярнее в России. Необычный формат, который так понравился болельщикам, позволяет на футбольном поле встретиться профессионалам и медийным лицам. Организаторы намерены в будущем проводить подобные турниры за пределами России.