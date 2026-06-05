Турагент Аташян пыталась улететь в ОАЭ, испугавшись последствий обмана

Звездный турагент Хатуна Аташян, признавшаяся в обмане блогеров, пыталась скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, женщина запуталась в ситуации, испугалась последствий и планировала за границей передохнуть и обдумать, как будет отдавать похищенные деньги. Одним из вариантов возврата долгов она рассматривала помощь родственников, к которым намеревалась съездить в Армению.

Аташян задержали в ночь на 2 июня в аэропорту Минска перед вылетом в Эмираты. По версии следствия, она позиционировала себя как организатора отдыха для блогеров и медийных личностей, размещала в соцсетях предложения о выгодных поездках по рекламным контрактам, а после получения денег под вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь с клиентами.