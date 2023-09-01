Турагент Мкртчян перечислил плюсы отдыха в Сочи в бархатный сезон

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, многие предпочитают отдых в Сочи в бархатный сезон из падения его стоимости, более комфортной погоды и спокойной обстановки на пляжах. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в это время цены на туры уменьшаются где-то на 20%.

По его мнению, еще больше туры упадут в стоимости после середины октября, однако купальный сезон к этому времени уже завершится.