Турагент скрылась с 1,5 млн рублей доверчивых москвичей, наобещав им супердешевые путевки на Сейшелы на Новый год

Как передает SHOT, путешественники повелись на пресловутые горящие туры которые предприимчивая мошенница предлагала по ценам «двухлетней давности со скидками». К настоящему времени в полицию обратились уже порядка 30 обманутых жителей Москвы.

Отмечается, что ценник на обещанные турагентом-прохиндеем Марией Шевчук путевки на двоих в в среднем составлял от 100 до 220 тысяч рублей (при актуальной цене от 500 тысяч). Проживание с 30 декабря по 8 января предполагалось в отелях не ниже уровня в четыре звезды.

«У всех расстроенных туристов примерно одна история. Знакомые рассказали им о классном столичном турагенте — Марии Шевчук, которая продает супердешёвые путевки на самые сочные даты. Например, одной семье предложили новогодние Сейшелы за 50 тысяч рублей с человека», - приводится в публикации.

Как рассказали пострадавшие, дешевизну туров Шевчук объясняла своим потенциальным жертвам тем, что путевки якобы уже заранее проплачены некой крупной компанией, работники которой в последний момент отказались от путешествия по разным причинам.

Нагрев таким образом доверчивых москвичей на сумму в более чем 1,5 млн рублей, турагент попросту исчезла, перестав отвечать на звонки и сообщения. В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка.