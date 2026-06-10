Турбизнес фиксирует спад спроса на готовые туры по Золотому кольцу

В начале летнего сезона 2026 года российские туристы, путешествующие по Золотому кольцу, начали активно отказываться от готовых пакетных туров в пользу самостоятельной организации поездок. По оценкам экспертов, такая стратегия позволяет сократить расходы как минимум на треть, передает « Турпром ».

Суть схемы заключается в раздельном бронировании: путешественники приобретают отель и транспорт, а билеты в музеи покупают через мобильные приложения или напрямую договариваются с частными гидами, избегая агентских наценок и скрытых платежей. Еще одним фактором экономии стал отход от формата «галопом по городам» в пользу углубленного изучения одного региона. Такой точечный монотуризм, как отмечают специалисты, позволяет снизить транспортные расходы почти в три раза.

Драйвером тренда послужил рост цен на пакетные предложения, которые подорожали на 10–15 процентов. Участники рынка констатируют, что туристы стали расчетливее и не готовы переплачивать за навязанные переезды и неэффективные экскурсии. В результате полная стоимость поездки заметно снижается, а сам отдых становится более размеренным и познавательным.