Турблогер: чтобы сэкономить на еде за границей, нужно составить меню еще до отлета

Путешествия — это всегда новые впечатления, но гастрономическая часть поездки нередко становится самой дорогой и хаотичной. Турблогер и турагент Рада Минасина уверена: траты можно сократить, если подойти к делу системно и заранее. Главный совет — еще до вылета составить список национальных блюд, которые хочется попробовать, и расставить приоритеты. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, в каждой стране есть одно-два культовых блюда, которые стоят своих денег и времени. В Вене это шницель, в Марселе — буйабес, в Пекине — утка по-пекински. Эти позиции Минасина рекомендует запланировать как гастрономические события и не жалеть на них бюджета. А вот все остальные приемы пищи можно сделать более экономными, не теряя в аутентичности.

Она уточнила, что для этого стоит изучить, где едят сами местные. Районы вокруг рынков, университетов или промзон обычно предлагают те же национальные блюда, но по ценам в разы ниже, чем на туристических улицах. Рынки — вообще идеальное место для бюджетного знакомства с локальной кухней. Кроме того, почти в любом городе есть рестораны с ланч-меню или фиксированными комплексными обедами. Днем это стоит значительно дешевле вечернего ужина, а порции и качество остаются теми же. Не стоит пренебрегать и современными инструментами. Приложения со скидками, купоны и особенно местные блогеры — отличный способ найти «скрытые жемчужины», которые не забиты туристами и не задирают цены.

По ее мнению, путешествие не должно превращаться в сплошной гастрономический стресс для кошелька. Пара культовых блюд, рынки вместо ресторанов в центре, ланчи вместо ужинов — и бюджет спасен, а впечатления останутся яркими. Главное — готовиться заранее, а не полагаться на случай.

